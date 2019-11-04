В Москвы начался согласованный властями "Русский марш"

В Москвы начался согласованный властями "Русский марш", ежегодное шествие националистов, которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства,

Как пишет ТАСС, оно проходит в районе Люблино, мероприятие санкционировано столичными властями. Его участники пройдут колоннами от улицы Перерва до станции метро "Люблино". По маршруту следования движение транспорта полностью перекрыто.

25 октября в незарегистрированной партии "Третья альтернатива", представители которой выступают организаторами "Русского марша", сообщили, что власти Москвы согласовали проведение шествия националистов в Люблино. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие до 5 тыс. человек.



