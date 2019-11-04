Путин возложил цветы к Минину и Пожарскому

В День народного единства Владимир Путин по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает днём 4 ноября пресс-служба Кремля.

В церемонии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский, а также члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций.

День народного единства учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов.



