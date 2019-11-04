Азмун: Надеюсь, что буду играть за «Зенит» еще долгие годы

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил надежду на то, что надолго останется в команде сине-бело-голубых.

"Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба, — цитирует иранца официальный сайт УЕФА. — У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха".

24-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Зенит» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.



