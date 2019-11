Американский Cygnus доставил на МКС 3,7 тонны груза

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 3,7 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию.

Пока он находится в 10-12 метрах от станции, стыковка со станцией началась с захвата Cygnus механическим манипулятором Canadаrm2, на борту МКС ее контролируют астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук.

Captured! @Astro_Christina and @Astro_Jessica captured @NorthropGrumman's #Cygnus cargo spacecraft at 4:10 am ET at the @Space_Station, successfully delivering ~8,200 pounds of research, supplies and hardware to the orbiting laboratory: pic.twitter.com/MoDC2MJGLK

— NASA (@NASA) 4 ноября 2019 г.