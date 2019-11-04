Американский Cygnus доставил на МКС 3,7 тонны груза

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 3,7 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию.

Пока он находится в 10-12 метрах от станции, стыковка со станцией началась с захвата Cygnus механическим манипулятором Canadаrm2, на борту МКС ее контролируют астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук.

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс. Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. Этот полет корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12" астронавту Алану Бину.



