Булки горят. Глава McDonaldʼs уволен из компании на фоне секс-скандала

Романтические отношения на службе лишили работы президента и генерального директора McDonald's Стива Истербрука. Он смещен с постов по решению совета директоров за нарушение корпоративных правил, сообщает телеканал CNN.

Steve Easterbrook is out as McDonald's CEO and president after the board determined that he violated company policy, the company said https://t.co/mbNMzE3Ajl

— CNN Business (@CNNBusiness) 3 ноября 2019 г.