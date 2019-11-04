Булки горят. Глава McDonaldʼs уволен из компании на фоне секс-скандала

Романтические отношения на службе лишили работы президента и генерального директора McDonald's Стива Истербрука. Он смещен с постов по решению совета директоров за нарушение корпоративных правил, сообщает телеканал CNN.

Steve Easterbrook is out as McDonald's CEO and president after the board determined that he violated company policy, the company said https://t.co/mbNMzE3Ajl — CNN Business (@CNNBusiness) 3 ноября 2019 г.

Согласно официальному заявлению компании, Истербрук отстранён от должностей из-за любовных отношений с одной из сотрудниц, её имя не называется по просьбе экс-главы компании. Хотя он в данный момент разведен. Вместе с тем компания благодарит Истербрука за энергичные и успешные реформы. В своем обращении к подчиненным бывший гендиректор согласился с решением совета директоров. "Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров в том, что мне пришло время двигаться дальше", – написал Истербрук.

Место Истербрука на обеих должностях занял Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), который до этого возглавлял американское подразделение McDonald's. Истербрук назвал его идеальным преемником.



