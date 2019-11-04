«Цифровое будущее уже прямо здесь». Медведев похвалился дешевым безлимитным Интернетом в России

Безлимитный доступ в Интернет обходится россиянам в девять раз дешевле, чем жителям Японии, в 14 раз дешевле по сравнению с американцами и в 17 раз – по сравнению с жителями Республики Корея. Об этом председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил во время выступления на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Свыше 85% населения нашей страны пользуется возможностями, связанными с мобильным Интернетом, и приблизительно 70% взрослых россиян это делают каждый день", – рассказал председатель правительства. Он указал, что Россия находится на седьмом месте по вовлеченности граждан в цифровую экономику и на пятом – по уровню использования гаджетов.

За российских специалистов в области IT конкурируют Google, Apple и Huawei, сообщил Дмитрий Медведев. Российские информационные технологии должны прийти и в сферу государственного управления, заявил председатель правительства, уточнив: кибербезопасности Россия уделяет "особое внимание". "Цифровое будущее – оно уже совсем рядом, по сути, оно уже прямо здесь", – резюмировал Дмитрий Медведев.



