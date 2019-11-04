Петербургские депутаты предложили вписать в закон собак – помощников инвалидов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили дать собакам – помощникам инвалидов законный статус. Инициативу внести поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" внесли в городской парламент Анастасия Мельникова и Денис Четырбок ("Единая Россия").

Сейчас в этом законе указан только один вид служебных собак – собаки-поводыри, помогающие незрячим. Но люди с ограниченными физическими возможностями все чаще используют и собак-помощников, утверждают авторы законопроекта. "Такие собаки помогают людям, в частности, открывать и закрывать двери, ящики, приносить и подавать вещи, поднимать с пола упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия, не представляющие сложности для полностью здоровых людей, но в ряде случаев почти невыполнимые для инвалидов", – говорится в пояснительной записке.

Собак-помощников депутаты предлагают приравнять к поводырям. В частности, предусмотреть выплату компенсации расходов на содержание таких собак (для поводырей она установлена на уровне 17,4 тыс. рублей в год). А также пускать собак-помощников "на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры" при наличии специального удостоверения.

Проект поправок поступил в Заксобрание Петербурга. Эту федеральную инициативу депутатам предстоит обсудить и проголосовать по вопросу о том, направить ли ее на рассмотрение в Госдуму.



