В Оккервиле юрист неправильно припарковался и получил ножом в ногу

Дорожный конфликт привёл к госпитализации жителя Петербурга вечером 3 ноября. Мужчины не поделили парковку.

Как стало известно «Фонтанке», драка началась возле 10 дома по проспекту Солидарности около шести часов вечера. Причиной стала неправильная парковка «Крайслера», что возмутило водителя KIA. Последний не смог сдержать себя в руках и сперва несколько раз ударил юриста транспортной компании ногами, а потом ножом. Медики зафиксировали рану бедра. Нападавший поспешил скрыться. Автомобиль был куплен в начале сентября этого года, он зарегистрирован на 41-летнюю женщину.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.



