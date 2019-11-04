"Железный волк" вновь собрал в Литве натовских братьев по оружию. Второй раз за год

Масштабные военные учения стран Североатлантического блока с почти сказочным названием Vilkas 2019 – II ("Железный волк – 2019 – II") с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран и более 1 тыс. единиц боевой техники начались в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии.

Учения пройдут на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде (у границы с Белоруссией), куда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams ("Абрамс") и 25 боевых машин пехоты Bradley ("Брэдли"). Другая военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции. На их присутствие у границ своего государства уже резко отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач", – отмечается в сообщении. Тренировка является второй частью крупнейших для Литвы в текущем году маневров. В июне состоялись учения Gelezinis Vilkas 2019 – I ("Железный волк – 2019 – I"), в которых было задействовано аналогичное число личного состава и техники.

В маневрах принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования, продлятся они до 18 ноября.



