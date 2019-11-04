Ноябрьский заплыв кончился для петербуржца моргом. Его тело достали у берегов Крестовского острова

Погибшего в трусах вытащили спасатели ранним утром 3 ноября на территории ЦПКиО в Петроградском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», утопленника заметил охранник парка в семь утра. Тело лежало в Средней Невке, между Крестовским и Елагиным островами. Каких-либо признаков насилия на его теле обнаружено не было, из всех примет – рост под 180, шрам от аппендицита и синие трусы Adidas. Его одежду по берегам найти не удалось.



