Во время праздников в Петербурге активизировались квартирные воры. Унесли миллионы, часы и оружие

Сразу несколько квартирных краж произошло за сутки 3 ноября в разных районах Петербурга. Досталось и бизнесу.

Как стало известно «Фонтанке», самый большой ущерб указал безработный с юга города. Жильё на Красносельском шоссе, дом 48, он оставил без присмотра около полудня 3 ноября. В семь часов вечера он вернулся и обнаружил квартиру «выпотрошенной». Пропала бытовая техника и около 800 тысяч рублей наличными, всего ущерб на полтора млн. Камер видеонаблюдения нет ни внутри помещений, ни в парадной. В квартиру вор попал, подобрав ключ.

Таким же образом без ювелирных украшений и ста евро осталась бухгалтер, которая живет в Выборгском районе. В ее квартиру на Учительской улице неизвестный со своими ключами зашёл в период с полудня 2 ноября до часа дня третьего числа. Возбуждено уголовное дело.





В Усть-Ижоре обворовали частный дом. Хозяин отлучился на несколько часов на работу и вернулся около десяти часов вечера. Коттедж проветривался – преступник отжал стеклопакет и вскрыл сейф. Оттуда он забрал пистолет «Оса», а со стола прихватил наручные часы TAG Heuer стоимостью 300 тысяч рублей. Бизнесмен потрудился поставить камеры. На них попали двое, которые гуляли по дому около 20 минут. Один был в красных кроссовках, оба азиатской внешности.

Без выручки остался магазин колёс и дисков на Непокоренных. Четверо отжали стеклянную дверь центрального входа около семи утра 3 ноября. Стащили 50 тысяч рублей из кассы. Охрана поймать воров не успела.