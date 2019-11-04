Застал в шавасане. Невозмутимые петербургские йоги не стали эвакуироваться после звонка о бомбе из дата-центра

Вечерний звонок с сообщением о возможном взрыве не побеспокоил тех, кто изучает искусство йоги в центре на улице Ушинского. Неизвестный голос в трубке был краток.

Как стало известно «Фонтанке», с телефона, который зарегистрирован на дата-центр на проспекте Энгельса, звонили около шести часов вечера 3 ноября. Вызывать полицию и кинологов пришлось в зал для йоги на улице Ушинского. Звонивший предупредил, что может произойти взрыв, когда и где именно – рассказывать не стал.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели залы и прилегающие помещения, там ничего опасного не нашли. Отвлекаться от занятий и эвакуироваться йоги не стали.



