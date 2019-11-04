Экс-министр юстиции Украины спрогнозировала попытки свергнуть Зеленского на фоне отвода войск в Донбассе

Политические противники Владимира Зеленского будут провоцировать недовольство отводом войск в Донбассе для того, чтобы "свергнуть" президента Украины, считает бывший министр юстиции Елена Лукаш. Эту точку зрения она выразила 2 ноября в интервью телеканалу 112.

"Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать, безусловно, будут раскачивать. Но раскачивают же не потому, что разведение [войск]. А потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод удобный: капитуляция", – заявила экс-министр. Она отметила, что часть людей действительно имеет право на протест. "Я добрых и переживающих людей, мнение которых мне не близко, даже не вспоминаю. Я о тех, кто снова станет выгодополучателем этого протеста. Зеленского пытаются свергнуть, повод прекрасный: капитулянт", – уточнила она, добавив, что "у Зеленского нет силовиков".

1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны конфликта договорились начать процесс разведения сил. Против этого решения выступили некоторые участники боевых действий в Донбассе. Отвод войск от линии соприкосновения происходит с задержками: 29 октября процесс стартовал у поселка Золотое Луганской области, у поселка Петровский он должен был начаться 4 ноября, однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что эта дата может быть пересмотрена из-за продолжающихся обстрелов с российской стороны.



