При двух ночных пожарах в Петербурге погибли трое. Горели квартиры на Петроградской и Блюхера

Двое пострадавших при пожаре на Петроградской стороне умерли на руках у медиков. В Красногвардейском районе Петербурга тело мужчины нашли, когда пламя потушили.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар на Малой Посадской в 17 доме начался в два часа ночи 4 ноября. Горела трехкомнатная квартира на третьем этаже, общая площадь пламени – 10 квадратных метров. С последнего, четвёртого этажа эвакуировали 20 человек. Из самой квартиры вытащили двоих. Мужчину и женщину передали врачам, но медики смогли лишь констатировать гибель первого. Его знакомую довезли до больницы, но выжить она не смогла. В 02:20 спасатели потушили огонь, на месте работали 15 человек.

Квартира на Маршала Блюхера, 57, загорелась почти в пять утра. Там сгорела одна из комнат в «трешке» на последнем, девятом этаже, пламя уничтожило 18 кв. м обстановки. В 05:10 открытый огонь потушили силами 15 спасателей. Из ближайших квартир эвакуировали 10 человек. Внутри было найдено тело мужчины.



