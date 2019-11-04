В Юнтолово Volkswagen повис на колесе. Под ним из-за прорыва не осталось асфальта

Машина угодила в промоину ночью 4 ноября в Приморском районе Петербурга. Вытаскивали ее без помощи коммунальных служб.

Фотографии с Глухарской улицы в соцсетях выложили очевидцы. Автомобиль завис в яме передним правым колесом, вытащили его из ямы жители Юнтолово самостоятельно.

Как уточнили в пресс-службе Водоканала, около полуночи напротив 8 дома рванула 300-миллиметровая труба. Водитель не пострадал, воду у местных жителей не отключали. К 8 утра 4 ноября последствия аварии были устранены.



