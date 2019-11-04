Две трети лидеров стран АСЕАН не приехали на саммит с США

Более чем две трети лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – семь из десяти – отказались участвовать в саммите АСЕАН — США.

В понедельник на саммит АСЕАН – США, прошедший в первой половине дня, до Восточно-Азиатского саммита, явились только три лидера стран АСЕАН: премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса. Остальные страны блока – Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины – были представлены министрами иностранных дел.

Стало известно и о том, что президент США Дональд Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящие 2–4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря США. В качестве главы делегации Вашингтона в Бангкок прибыл советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен, приехал туда и министр торговли Уилбур Росс.

По словам региональных наблюдателей, это нетипичное и редкое для США понижение уровня представительства на мероприятиях АСЕАН. В начале заседания О"Брайен зачитал письмо президента Трампа к лидерам стран АСЕАН с приглашением посетить его в США для проведения отдельного "особого" саммита.



