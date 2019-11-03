Минобороны РФ сообщило, что колонну американской армии обстреляли союзные Турции отряды сирийской оппозиции

Союзные Турции отряды сирийской оппозиции обстреляли на севере Сирии колонну американской армии, которая продвигалась в сторону Ирака. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

По его словам, инцидент произошел 3 ноября в районе населенного пункта Тель-Тамер. Информация была получена с американской стороны. В результате инцидента никто не погиб.

США начали вывод своих сил из северо-восточной Сирии после начала турецкой военной операции «Родник мира» против курдских формирований. На стороне Турции в ней участвовали отряды противников действующего президента Башара Асада.

Американские военные покинули базы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, однако сохранили свое присутствие в провинции Дейр-эз-Зор. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страну интересует не патрулирование сирийско-турецкой границы, которым сейчас занимается военная полиция России, а нефтяные месторождения, которые будут охранять американские военнослужащие.





Союзные Турции отряды сирийской оппозиции обстреляли на севере Сирии колонну американской армии, которая продвигалась в сторону Ирака. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

По его словам, инцидент произошел 3 ноября в районе населенного пункта Тель-Тамер. Информация была получена с американской стороны. В результате инцидента никто не погиб.

США начали вывод своих сил из северо-восточной Сирии после начала турецкой военной операции «Родник мира» против курдских формирований. На стороне Турции в ней участвовали отряды противников действующего президента Башара Асада.

Американские военные покинули базы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, однако сохранили свое присутствие в провинции Дейр-эз-Зор. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страну интересует не патрулирование сирийско-турецкой границы, которым сейчас занимается военная полиция России, а нефтяные месторождения, которые будут охранять американские военнослужащие.