В Москве из ТЦ «Спектр» эвакуировали 600 человек из-за пожара в системе вентиляции

Из торгово-развлекательного центра «Спектр» на юго-западе Москвы эвакуировали около 600 человек. В здании загорелось подсобное помещение, сообщает 3 ноября РБК.

Пожар в доме 1 по Новоянесевскому проспекту начался в начале восьмого вечера. Загорелась вентиляция в подсобном помещении кафе на втором этаже ТЦ. Общая площадь пожара составила 3 кв. м, к восьми часам его полностью потушили.

До приезда пожарных около 600 людей вывели из торгового центра. Информации о пострадавших нет, добавили в МЧС.



