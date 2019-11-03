Песков назвал кулак Путина «чудесно сформулированной рекомендацией»

«Чудесно сформулированной рекомендацией» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жест Владимира Путина на госсовете в Светлогорске. Слова Пескова приводятся в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 3 ноября.

Владимир Путин 1 ноября показал кулак в ответ на просьбу директора калининградского парка «Куршская коса» выделить 451 миллион рублей на велодорожку, протяженностью 55 километров.

Свою реакцию Путин объяснил многочисленными историями, когда просьбы о чем-либо начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими. При этом президент пообещал принять решение по строительству велодорожки.



