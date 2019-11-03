На Коллонтай неспешно гнались за пьяным нарушителем. Полтора километра проехали за 15 минут

Инспекторы ГИБДД 15 минут преследовали нарушителя в Невском районе Петербурга днем 3 ноября. Мужчина оказался любителем выпить за рулём и, вероятно, скрылся с места ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в 16.25 наряд дорожной полиции заметил подозрительный «Опель Астра» у дома №5 по улице Коллонтай. Выяснилось, что автомобиль проходил как транспортное средство, ранее скрывшееся с места ДТП.

Инспектор потребовал у водителя остановки, но тот, увеличив скорость, начал уходить. Лихача на «Опеле» преследовали около 15 минут. Когда, наконец, машина остановилась у дома №20 на той же улице Колонтай (расстояние между домом №5 и метро «Проспект Большевиков» не превышает 1,5 километра), в салоне оказался пьяный 40-летний петербуржец. На него оформили протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проверяется его причастность к старому ДТП.



