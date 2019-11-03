СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо» и вернулся на второе место

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо». Игра прошла в воскресенье, 3 ноября, в Петербурге. Армейцы выиграли со счётом 4:3 по буллитам.

Голы за СКА забили Антон Бурдасов (4 минута), Александр Барабанов (21) и Андрей Кузьменко (39). У рижан отличились Лаурис Дарзиньш (25), Брэндон Макмиллан (28, 35). Автором победного буллита у петербуржцев стал Кирилл Марченко.

Благодаря этой победе СКА с 32 очками вернулся на второе место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч армейцы проведут 13 ноября в Хабаровске против «Амура».



