«Куплю машину в начале пробки». На дорогах в центре Петербурга началось светопреставление из-за фестиваля на Дворцовой

Окрестности Дворцовой площади в Петербурге стали красно-бордовыми в восьмом часу вечера 3 ноября. Невский проспект от Аничкова моста, Дворцовая набережная, Пестеля, Садовая и многие другие улицы встали намертво из-за последнего дня фестиваля «Чудо света» в сердце города.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», спешащие на фестиваль зрители шагают прямо по проезжей части, из-за чего автомобилистам приходится простаивать. Сервис «Яндекс.Карты» в полной мере отражает атмосферу хаоса, которая сейчас царит в центре.

«Круто шоу посмотрели», – иронизируют автомобилисты в «Разговорчиках». «Завтра же день единства. Тренируемся», – ехидничают другие. «Выходной день, откуда вы все?», – удивляются третьи.





Звучат предложения припарковаться прямо в полосе, поскольку все равно все стоят, а также просьбы продать машину в начале пробки.

По данным сервиса, весь город сейчас свободен от пробок кроме центра. Там загруженность выражается в 6-8 баллах.