Goodbye Jumbo. Израильский Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал в небе...Boeing 747

Израильская авиакомпания «Эль Аль» оригинально рассталась с лайнером-ветераном. В свой последний рейс пассажирский Boeing 747 провёл в небе на час больше, от курса отклонялся с поразительной точностью.

«Захватывающее событие: Джамбо рисует Джамбо», – делятся в Instagram представители «Эль Аль» 3 ноября и демонстрируют мастерство своих пилотов.





Boeing 747 вылетел из Рима около одиннадцати утра в воскресенье. Перед посадкой в Тель-Авив командир воздушного судна ушёл с привычного маршрута и практически филигранно изобразил над Средиземным морем самолёт. По данным Flightradar, это продлило перелёт на час.

Больше приземлившийся 747 в воздух не поднимется. Он был последним из «Джамбо Джетов» в авиапарке перевозчика. В «Эль Аль» использовали различные модели серии 48 лет, но признали, что своё 747-е отслужили, их меняют на Boeing 787.