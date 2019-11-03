Гидрометцентр допустил, что 2019 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сейчас он находится на втором месте после теплого 2016-го по итогам периода с января по октябрь. Об этом 3 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, каждый из последних пяти месяцев был самым теплым за историю измерений. «Июнь был самым жарким за весь период регулярных наблюдений: июль, август, сентябрь. Октябрь, как только что выяснилось, тоже был самым жарким за весь период измерений, то есть примерно за 130 лет», — сказал он РБК.

По словам Вильфанда, текущий год может стать самым жарким, но в то же время есть вероятность, что этого не произойдет: в 2016 году наблюдался феномен Эль-Ниньо — резкое потепление поверхности океана, которое начинается с экваториальных районов Тихого океана, а потом распространяется на весь океан. «Этот поток тепла всегда создавал потепление в атмосфере, а нынешний год уникален тем, что Эль-Ниньо нет, и это значит, что только за счет антропогенного воздействия происходит потепление», — сказал синоптик.



