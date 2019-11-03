Вице-премьер признала неудачной оптимизацию системы здравоохранения во многих регионах России

Результаты оптимизации системы здравоохранения в России прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальный блок. Вопрос об итогах ей задали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».

«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов», — приводит РИА Новости сообщение министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которое прозвучало в том же эфире.

Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения. «Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии», – цитирует Силуанова РБК.





Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании, объяснял директор НИИ организации здравоохранения при департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Кроме того, аналогичные меры начали принимать еще в 2003–2005 годах.

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Специалисты тогда отмечали, что в случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране достигнет трех тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году.