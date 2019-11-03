Посольство РФ не нашло россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции

В туристическом автобусе, который в воскресенье перевернулся на пути из Парижа в Лондон, не было граждан России. Об этом 3 ноября сообщается в Twitter посольства РФ во Франции.

Как уточнили в диппредставительстве, информацию о пострадавших в аварии россиянах не подтвердили в жандармерии департамента Сомма. Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus Париж – Лондон заскользил на мокрой дороге на севере Франции, врезался в ограждение и перевернулся.

Травмы различной степени тяжести получили 33 человека. Издание Courrier Picard писало, что это граждане Франции, Испании, Ирландии и России.



