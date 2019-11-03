Брат убитого в Москве главы ингушского Центра «Э» работал врачом в столичной клинике

Погибший брат убитого накануне в Москве главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева работал врачом в одной из столичных клиник. Об этом сообщается на официальном сайте Республики Ингушетии 3 ноября.

«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.

В сообщении не уточняется, в какой именно клинике работал брат Эльджаркиева, но данные о сотруднике по имени Эльджаркиев Ахмед Абдул-Назирович размещены на сайте Первой градской больницы имени Пирогова. Он числится там как врач анестезиолог-реаниматолог.

Двойное убийство произошло вечером 2 ноября во дворе дома на улице Академика Анохина в Москве. Работа киллера попала на видео.





Убийца выстрелил в полицейского и его родственника не меньше десяти раз. Оперативники нашли автомобиль с теми же номерами, которые были на машине преступника, но отношения к делу он не имеет.

Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. На причастность к преступлению проверяют девять человек.