Во Франции опрокинулся автобус с туристами. СМИ пишут о пострадавших россиянах

Больше тридцати человек пострадали в аварии с туристическим автобусом, который следовал из Парижа в Лондон и не сладил со скользкой дорогой. Об этом 3 ноября сообщает Courrier Picard.

По данным издания, автобус компании Flixbus опрокинулся на трассе A1 в департаменте Сомма незадолго до полудня по местному времени. По предварительной информации, водитель на повороте не справился с управлением из-за мокрого асфальта, врезался в ограждение и перевернулся набок.

Пострадали 33 человека, из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, остальные получили лёгкие травмы. Автобус вёз туристов из Парижа в Лондон. Среди пассажиров, как уточняет Courrier Picard, были граждане Франции, Испании, Ирландии и России. Посольство РФ проверяет информацию о пострадавших россиянах, пишет РИА Новости.



