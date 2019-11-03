Пропавший с двумя сыновьями житель Уфы звонил жене. Детей начали искать в реке водолазы

Пропавший с двумя сыновьями житель Уфы вышел на связь с женой. Поиски мужчины продолжаются восьмой день.

Как 3 ноября сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, уфимец позвонил жене, между ними состоялся разговор о разводе и он попросил не разрушать брак. О том, удалось ли запеленговать его местонахождение, не сообщается.

Мужчина 26 октября после ссоры взял с собой сыновей восьми и пяти лет и скрылся. Жена обратилась за помощью в полицию. К поиску также подключились волонтеры. На второй день после исчезновения автомобиль мужчины нашли в лесу в Калининском районе Уфы.

После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку, а также криминалисты из Москвы.



