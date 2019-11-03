Растительности нет, населена роботами. Ученые нашли на Земле подобие планеты Шелезяки

Ученые из Университета Париж-юг обнаружили самое безжизненное место на планете. Им оказалась долина африканского вулкана Даллол в Эфиопии, пишет 3 ноября журнал Nature Ecology & Evolution.

В материале говорится, что наличие воды на планете, как правило, является критерием возможной обитаемости, но озера вулканической долины оказались начисто лишены жизни.

«Проведенное исследование подтверждает, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды», — цитирует слова ученых из материала РИА Новости.

Ученые отметили, что вода в озерах этой вулканической долины очень соленая и насыщенная магнием, ее температура достигает 108 градусов Цельсия, что делает невозможным существование живых клеток в таких условиях. Признаки жизни обнаружились неподалеку от долины, там нашли одноклеточные археи.



