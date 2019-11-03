На проспекте Просвещения самовоспламенился пассажирский автобус. Ездить больше он не будет

Помощь пожарных потребовалась маршрутке, которая загорелась на проезжей части в Выборгском районе Петербурга 3 ноября. Реанимации забирать никого не пришлось, но автобусу не повезло.

О пожаре рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов незадолго до четырёх часов дня тушили автобус К-262, вместе с двумя пожарными расчётами приехала реанимация.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что в момент возгорания пассажиров в салоне не было. От огня пострадал моторный отсек, других жертв нет. Как уточнили «Фонтанке» в компании-перевозчике «Третий парк», которая обслуживает маршрут, автобус восстановлению не подлежит. Причины возгорания пока неизвестны.



