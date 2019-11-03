Не осилил. На Светлановской площади «КамАЗ» дорожников зарылся в асфальт

Водитель «КамАЗа» попал в неловкую ситуацию в Выборгском районе Петербурга. Во время работ по укладке асфальта на Светлановской площади у автомобиля сломался подъемный механизм кузова. Фото опубликованы в соцсетях 3 ноября.

В итоге грузовик частично окопался в свежем асфальте. По сообщениям очевидцев, никто не пострадал. «Водитель узнал про дополнительную опцию – боковая разгрузка», – шутят в комментариях горожане.

Автомобиль движению не мешает.



