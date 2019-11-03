После огненной встречи на стадионе фанатов «Зенита» отправили остывать под арестом. С одним полиция промахнулась

В Петербурге суд оправдал поклонника «Зенита», которого полиция заподозрила в разжигании на субботнем матче с ЦСКА. Двум его товарищам по фан-клубу шансов повторить игры с огнём не дали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 3 ноября Петроградский райсуд рассмотрел четыре протокола об административной ответственности по статье 20.31 часть 3 КоАП. Два из них собрал Данила Мушников.

Поджог файеров он объяснил приливом радости, который испытал, когда «Зенит» сравнял счёт. Суд фанатской исповедью не проникся и назначил 8 суток административного ареста. Возобновить походы на матчи он сможет через 2 года и два месяца.

Компанию в спецприёмнике ему составит Александр Анисимов, который поджёг шарф, чем поставил под угрозу сохранность собственного здоровья и безопасность зрителей. Он арестован на 5 суток, в чёрный список он угодил на полтора года.





Полиция предположила, что к огненным шалостям причастен также Данила Болотин. Он будто бы бросил под ноги зрителям зажжённую петарду. Следов его пироманства суд на видеозаписях не нашёл, Болотина оправдали.

2 ноября на «Газпром-Арене» прошёл последний матч первого круга чемпионата России по футболу. «Зенит» избежал поражения, на 73-й минуте сравняв счёт с ЦСКА. Игру назвали самой горячей за осень.