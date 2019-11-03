В самолёте премьер-министра Японии Синдзо Абэ тушили пожар. Лайнер был в воздухе на пути в Таиланд

Пожар произошел на борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в тот момент, когда он летел в Таиланд для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом 3 ноября сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным агентства, в задней части правительственного лайнера Boeing 777-300ER загорелся духовой шкаф. Инцидент произошел в 15:00 по местному времени (09:00 мск). Огонь быстро потушили, о пострадавших ничего не сообщается.

Как уточняет Kyodo, лайнер вылетел из аэропорта Ханэда в Токио в 13:41 (7:41 мск). Самолет находится в эксплуатации с апреля этого года.



