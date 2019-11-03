«Из цирка сбежала». В Магнитогорске водители взяли в «коробочку» и прижали к обочине миниатюрную лошадиную силу

Пони возомнил себя полноправным участником дорожного движения в Магнитогорске. Неравнодушные автомобилисты запереживали, что одна лошадиная сила может угодить на встречку, и провели ювелирную операцию по спасению удравшего от хозяйки животного.

Видеозапись бегущей по дороге маленькой лошадки опубликовал паблик RU_CHP 3 ноября.

На кадрах с видеорегистратора водитель сначала изумляется неожиданному соседу. Пони в это время спокойно трусит, не обращая внимания на машины вокруг.





«Из цирка сбежала», – предполагает юный пассажир. Мужчина соглашается и начинает переживать, что лошадь может выбежать на встречку. После чего водитель начинает аккуратно смещать машину вправо, заставляя пони прижаться к обочине. Его маневр угадывает автомобилист сзади, и вместе они берут лошадку в «коробочку».

Наконец упрямый пони останавливается, обнюхивает машину и позволяет взять себя под уздцы и передать хозяйке, которая бежала следом.