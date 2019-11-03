Дому Галунова в Петербурге вернули ограды балконов. Их отреставрировали впервые за 140 лет

Фасаду доходного дома купца первой гильдии Галунова в Петербурге возвращают «историческое лицо». Здание пока закрыто строительными лесами, но уже обрело узорчатые ограды балконов.

Хорошей новостью поделились в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Отреставрированные ограды привезли на 2-ю Советскую утром 3 ноября и вернули на прежнее место с помощью грузоподъёмного крана.

Доходный дом Галунова построен в 1877–1900 годах в стиле «эклектика» с элементами неоренессанса, неогрека и необарокко. Он занимает целый квартал, его парадные фасады выходят также на проспект Бакунина и Дегтярную улицу и украшены оригинальным декором. В 1999 году внесен в Реестр охраняемых памятников истории и культуры местного значения, капитальному ремонту подвергся впервые.





Как сообщают в Фонде капитального ремонта, это самый большой объект в планах на этот год. Общая площадь фасадов превышает 16 тысяч квадратных метров, лепной декор сохранился чуть более чем на треть, остальные элементы отлиты по формам и историческим справкам и воссозданы в гипсе. В планах – установка семи дверей, их также будут создавать по документам.

Ремонт фасада, который смотрит на 2-ю Советскую, с июля ведёт подрядная организация «С-Индустрия». Планируемый срок завершения – 2 декабря. На конец октября ФКР оценивал степень готовности в 65%.