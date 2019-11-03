«Тойота» выбросила «Шкоду» в кювет на Южном полукольце. Водитель и трёхлетний пассажир не пострадали

«Шкода Октавия» оказалась на крыше в кювете после ДТП в Кировском районе Ленинградской области 3 ноября. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла утром на 136-м километре Южного полукольца. По предварительной информации, «Шкода» ехала по направлению к поселку Мга и приготовилась повернуть налево. В этот момент в нее влетела «Тойота Версо», за рулем которой была женщина 39 лет. По данным полиции, женщина хотела обогнать едущую впереди машину.

От удара седан выбросило в кювет, где он перевернулся. Травмы 35-летнего водителя и ребенка трех лет при этом квалифицированы как незначительные.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.



