В ООН подсчитали погибших мирных жителей в Донбассе

Жертвами вооруженного конфликта на юго-востоке Украины стали 3,3 тысячи мирных жителей. Отчет о состоянии дел в Донбассе представила Организация Объединенных Наций (ООН) 3 ноября в Twitter.

По данным ООН, в ходе конфликта в Донбассе было ранено 9 тысяч человек. Около 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, еще 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

«Линия соприкосновения» протяженностью 427 км на Украине перекрыла доступ к необходимым услугам, говорится в сообщении ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2019 года сообщил, что на восстановление региона потребуется 300 млрд грн (11,4 млрд долларов). Финляндия сообщила, что готова выделить 600 тысяч евро на разминирование территорий.



