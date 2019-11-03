Житель Сланцев погиб после неудачной попытки разобрать снаряд для пушек. Необожжёнными остались 10% тела

Не совместимые с жизнью термические ожоги получил пенсионер из Ленинградской области, который пытался разобрать боеприпас военных времён в собственной квартире.

По информации 47news, медики не смогли помочь 57-летнему владельцу мини-арсенала артиллериста, поступившему накануне с термическими ожогами 90% тела. Мужчина утром 3 ноября скончался в сланцевской межрайонной больнице.

Как писала «Фонтанка», пенсионер пострадал в квартире на улице Максима Горького, когда решился разобрать снаряд для малокалиберных советских пушек. Произошёл взрыв, частично обгорел коридор, сожительница экспериментатора госпитализирована с отравлением угарным газом. За её жизнь врачи не опасаются.

Кроме частей разорвавшегося снаряда, полицейские увезли из квартиры неуправляемую авиационную ракету.



