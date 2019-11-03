«Руки бы оторвать». Как Варламова возмутил ремонт Петропавловки, который «Фонтанка» описывала еще в 2008 году

Урбаниста Илью Варламова возмутила замазанная «под кирпич» старая кладка - штукатурка отслаивается. Подхватили критику и горожане. Но ремонту крепости больше 10 лет, и вопросы о качестве "Фонтанка" поднимала уже тогда.

Ксения Потеева/

В Сети стремительно набирает просмотры возмущенный пост Варламова о качестве реставрации Петропавловской крепости. Негодование вызвано тем, что вместо вычинки старой кирпичной кладки стены просто оштукатурили и «нарисовали» новую кладку, а декоративное покрытие отваливается кусками. Возмущение нашло отклики в сердцах читателей блога. Но гневаться нужно было начинать примерно одиннадцать лет назад, после масштабного ремонта-реставрации крепости.

Блогер Илья Варламов обрушился с жесткой критикой на качество реставрации Петропавловской крепости. В качестве аргументов автор опубликовал убедительные фотографии. На них видно, как историческая кирпичная кладка проглядывает в тех многочисленных местах, где начала отслаиваться штукатурка с «нарисованной» на ней кирпичной стеной. Кое-где декоративный слой настолько тонкий, что отклеившиеся участки висят неопрятными лохмотьями. «Руки бы оторвать», – прокомментировал в сердцах блогер и добавил – такое «даже в подъезде старой хрущевки делать стыдно».

Внимательность у активистов избирательна: штукатурку под кирпич, местами нанесенную крайне небрежно, можно наблюдать в течение последних 11 лет.

«Фонтанка» в далеком уже 2008 году подробно описывала впечатления от реставрации крепости, которая в итоге стала смотреться новоделом. Одиннадцать лет назад, в год столетнего юбилея Музея истории города, реконструкцию и капитальный ремонт прошли Великокняжеская усыпальница, Комендантский и инженерный дома, Государев, Зотов и Трубецкой бастионы, Кронверкская и Васильевская куртины, особняк Румянцева и Музей-квартира Александра Блока.





Эти фотографии были сделаны в мае 2008 года:

В 2008-м беспокойство «Фонтанки» глава КГИОП Вера Дементьева не поддержала и сказала, что её больше волнуют «высолы» (это когда соль выступает на поверхность) – на фасадах уже отреставрированных и сданных зданий можно было видеть белые солевые разводы, уродующие их внешний вид. Эксперты предполагали, что дело, возможно, в некачественной краске. На фасадах Петропавловки, не апробировав и в больших масштабах, использовали краску одного из российских производителей. Возможно, в ней оказалась просто-напросто негашеная известь. В общем — краска местами потекла.

Во время визита в Петропавловку в мае 2008 года, как раз по случаю дня рождения Петербурга, Валентина Матвиенко жестко наказала музейщикам беречь средства и не затевать реставрацию там, где «нужен обычный ремонт», – к тому моменту процесс уже шел со скандалами. А также подчеркнула, что в крепости все должно «сиять и блестеть». После окончания работ памятник федерального значения и заблестел. Но качество работ, климат – или все вместе – привело к тому, что в дырах отвалившейся штукатурки стали активно проглядывать оригинальные фасады, визуально находящиеся в плачевном состоянии.

Процесс реставрации Петропавловской крепости был непростой задачей, вылившейся не в один год и не один скандал: затягивали сроки, выполняли работы помимо указанных в проектах, мутно тратились немалые для того времени суммы, приходили проверки Контрольно-счетной палаты, были разборки с компанией-исполнителем "Интарсией" (подробнее читайте в материале "Фонтанки" "Петропавловку пересчитали").

Сегодня прогулявшийся по крепости журналист "Фонтанки" запечатлел отслойку, констатировав, что в целом «позорных» участков не так много. Кроме того, у Иоанновского равелина на внешней стене крепости нашел на стыке кирпичной штукатурки и каменной кладки неопознанный арт-объект в виде головы обезьяны.

Эти фотографии "Фонтанка" сделала сегодня:

Сегодня в отделе по связам Государственного музея истории Санкт-Петербурга напоминают: реставрация, возмутившая Варламова, была проведена давно, на тот момент получила согласование городского комитета по охране памятников, и советуют обратиться с официальным запросом после окончания праздников. В свою очередь, директор музея Александр Колякин попросил перезвонить позже.

«Я не могу с уверенностью сказать, почему на Петропавловке такое решение было принято, до меня это было. Если внешняя поверхность кирпича в плохом состоянии, высокий процент деструкции, то это единственно возможный выход. Штукатурка защитит «слабый» кирпич. Можно, конечно, вычистить весь кирпич, но если площадь работ разумна», – прокомментировал «Фонтанке» сегодня председатель КГИОП Сергей Макаров, который возглавил комитет в 2014 году.

"Фонтанка.ру"