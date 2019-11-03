«То ли в Эстонию, то ли в Финляндию». Журналист Аркадий Бабченко сменил страну проживания

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом сообщил его коллега Евгений Киселев в видео «Понауехавшие», опубликованном на его канале «Кисельные берега» в YouTube 3 ноября.

На фразу журналиста Сергея Лойко о том, что Бабченко «великий украинский блогер», ведущий сказал, что он «уже не украинский». «Ты не знаешь? Он уехал из Украины», — отметил Киселев.

Об отъезде Бабченко Киселев также сообщил в комментариях к ролику. «К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — уточняется в комментарии от имени канала.

Чуть позже сам Бабченко подтвердил информацию об отъезде на своей странице в Facebook.





«Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек», – написал журналист.

29 мая 2018 года интернет облетела новость об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Фотографии «трупа» были опубликованы в Сети. Однако на следующий день Аркадий Бабченко, живой и здоровый, появился на пресс-конференции и сообщил, что инсценировка его убийства якобы была «операцией СБУ» с целью поимки диверсионной группы, которая будто бы планировала целую серию политических убийств. Убийство Бабченко вызвало большой общественный резонанс, еще больший — его воскрешение. По подозрению в организации убийства Бабченко был задержан гражданин Украины Борис Герман, который заявил, что работает на СБУ. Позже был задержан еще один фигурант дела Бабченко.

Позднее журналист жаловался на свою осложнившуюся после спецоперации жизнь.