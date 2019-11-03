«Убывает обратным маршрутом в страну отправления». Из-за ошибок в электронных визах Петербург недосчитался сотен туристов

За первый месяц действия электронных виз Петербург и Ленобласть посетила 31 тысяча иностранных туристов. Об этом «Фонтанке» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области 3 ноября.

Но, по данным ведомства, еще 800 гостей регионы недосчитались из-за ошибок, допущенных при оформлении, из-за которых иностранным гражданам отказали во въезде в страну.

«Основными неисправностями являются несоответствие данных в фамильно-именной группе в паспорте и визе, несоответствие номера в паспорте визе, истечение срока действия электронной визы», – пояснили в Пограничном управлении.

Упрощенный порядок въезда в Петербург и Ленобласть начал действовать с 1 октября для жителей 53 стран. Ранее представители консульств сообщили, что многие туристы, приезжающие в Северную столицу по электронной визе, покинули страну в принудительном порядке. Причиной стали ошибки при заполнении анкеты и неверно рассчитанный срок пребывания.





При любом несоответствии данных, указанных в электронной визе и в документе, удостоверяющем личность, иностранный гражданин в соответствии с действующим российским законодательством пропуску на территорию Российской Федерации не подлежит, отметили в Пограничном управлении ФСБ. В случае выявления неисправностей сотрудники службы объясняют иностранному гражданину конкретную причину непропуска и рекомендуют заново оформить электронную визу. «Далее иностранный гражданин убывает обратным маршрутом в страну отправления», – сказали в ведомстве.

Кроме того, несколько десятков иностранных граждан попытались приехать в Петербург по электронным визам, выданным для посещения Калининградской области и территории свободного порта Владивосток. «В соответствии с действующим российским законодательством данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности и отправлены по обратному маршруту», – пояснили в Пограничном управлении.