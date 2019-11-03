Медведев заявил, что безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в США и Японии

Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств. Об этом заявил 3 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте – то есть, по сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми», – цитирует Медведева ТАСС.

Он перечислил и другие показатели, которых добилась Россия: «Мы активно развиваем инфраструктуру связи – свыше 85% населения нашей страны пользуется возможностями, связанными с мобильным интернетом, и приблизительно 70% взрослых россиян это делают каждый день. У нас весьма доступный безлимитный трафик среди развитых государств – по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 [раз] дешевле, чем в США, и в 17 – чем в Республике Корее».

Премьер также подчеркнул, что в РФ «очень сильные школы математики, физики, информационных технологий». «За российских специалистов бьются такие IT-гиганты как Google, Apple, Huawei. Конечно, это тоже дает определенные результаты», – констатировал Медведев.



