Швырнуть в кресло и сесть сверху. Перспективный стоматолог показал, как лечить капризных детей

Мастер-класс по работе с беспокойными пациентами преподал врач стоматологической клиники в Казахстане. При лечении ребёнка в ход пошли угрозы, встряска и вес собственного тела. Медик извинился, но ему тоже есть что сказать.

Как сообщают 3 ноября местные СМИ, видеообращение стоматолога из Актау Мухамбетова разошлось по Сети накануне. По его словам, непростой приём выдался 1 ноября, когда во время наплыва посетителей пришла женщина с четырьмя детьми и попросила принять их без очереди. Мальчик-инвалид лечиться якобы наотрез отказывался и в кабинет его заводили трижды.

«Третий раз они зашли уже где-то в 12:30. И вот тогда случилось то, что на видео попало. Видно, что я там ребенка дергаю сильно. Но я ребенка не бил. Но сильно дергал, да. Пытался на него повлиять, усадить, чтобы все-таки сделать то, для чего они пришли, – удалить ему зуб. Все для этого», – цитирует Махумбетова BaigeNews.kz.

Камеры в кабинете зафиксировали, как врач подхватывает мальчика на руки, встряхивает и почти впечатывает в кресло. Ребёнок сопротивляется, тогда мужчина фиксирует ему ноги и усаживается сверху. Судя по видео, удалить зуб беспокойному пациенту так и не вышло.

После подобного приёма мать мальчика написала заявление в полицию. Врач попал под служебную проверку. В управлении здравоохранения Мангистауской области журналистам рассказали, что Мухамбетов пришёл в стоматологию с красным дипломом, претензий к его работе раньше не было. Его называют очень грамотным и перспективным, но временами сотрудник «бывает вспыльчивым и резким».



