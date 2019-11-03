Сколько лет политики остаются чистыми? Туалетная бумага в России отмечает юбилей

Отечественная туалетная бумага отмечает 3 ноября 50-летний юбилей. Именно в этот день в 1969 году в торжественной обстановке первые рулоны были выпущены на Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате в Ленинградской области.

Всего 50 лет назад граждане Советского Союза использовали для гигиенических нужд подручные средства, в ход шли газеты «Правда» и «Известия», из которых, как вспоминают очевидцы, от греха подальше вырезали портреты высшего партийного руководства. Люди не чувствовали себя обделёнными, потому что настоящую туалетную бумагу можно было увидеть лишь в гостиницах для иностранных туристов. Когда же первый советский пипифакс появился на прилавках, поначалу никто не понял, для чего он нужен, поэтому спрос отсутствовал. Помогла реклама, которая тут же привела к дефициту туалетной бумаги.

фрагмент газетной вырезки советского времени

Жители Ленинграда рассказывали журналистам, как занимали очереди, чтобы получить несколько рулонов в одни руки. Человек в ожерелье из упаковок пипифакса стал карикатурным отражением тех времён. Говорят, что даже в Смольном в 80-х всё ещё подтирались газетками.

Судя по всему, туалетная бумага до сих пор является одним из самых желанных приобретений горожан. Так, в туалете ТРК «Парк Хаус» держатели вынесли из кабинок в общую зону, дабы прекратить постоянную кражу рулонов.



