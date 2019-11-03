Под Выборгом перевернулась лодка с рыбаками из Петербурга. Мужчин искали больше пяти часов

Более пяти часов искали петербуржцев, которые пропали во время рыбалки под Выборгом. Тревогу забил их приятель. Мужчин спасли, но некоторое время им придется побыть в больнице.

Как сообщает 3 ноября 47news, накануне вечером в выборгскую полицию за помощью пришел 42-летний петербуржец. Он рассказал, что двое его друзей уехали на рыбалку и перестали отвечать на звонки.

Позже пропавшие нашлись живыми в больнице Выборга. Выяснилось, что лодка рыбаков перевернулась в озере у поселка Гвардейское. На берег им помогли выбраться спасатели.

43-летний житель Сестрорецка с переохлаждением помещен в реанимацию, здоровье его 41-летнего родственника врачи оценили как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что во время подводной охоты погиб главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Лужского района. По одной из версий, мужчине могло стать плохо с сердцем.



