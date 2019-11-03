Чиновник погиб во время подводной охоты в Ленинградской области

Тело мужчины в гидрокостюме, ластах и маске было обнаружено в водоёме на территории Лужского района Ленинградской области. В погибшем опознали специалиста отдела архитектуры и градостроительства районной администрации.

Как сообщает 3 ноября 47news, накануне утром военнослужащий воинской части в Луге обнаружил неподалеку от моста через реку Быстрица тело мужчины. Погибший был в костюме для подводной охоты, в маске и ластах, рядом плавал гарпун.

По данным 47news, на охоте погиб 54-летний главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Лужского района Владислав Рязанов. Его гибель подтвердили коллеги, которые выразили соболезнования родным и близким Рязанова.

Супруга покойного рассказала полиции, что чиновник пропал во время рыбалки. Он уехал накануне около 23.00 и перестал выходить на связь. Причины смерти устанавливаются. Есть версия, что мужчине стало плохо с сердцем.



