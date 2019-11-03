Убедительный вор оставил петербуржца без семиместного катера. Судно исчезло на глазах у охраны

Петербуржец остался без семиместного катера, который хранил в Выборгском районе Ленинградской области. Воришка был настолько убедителен и импозантен, что смог увезти судно на глазах у охраны.

Как 3 ноября пишет 47news, петербуржец пришел с заявлением о краже катера в выборгскую полицию накануне. По его словам, судно Silver Star Cabin 730 с двумя двигателями около года стояло на прицепе на парковке в поселке Первомайское. 2 ноября владелец якобы получил смс-сообщение с предложением выкупить лодку за 800 тысяч рублей.

Мужчина помчался на стоянку, но катера там не оказалось. Пропажу оценили в 3,2 млн рублей.

По предварительной информации, пожилой охранник стоянки рассказал, что судно забрали еще месяц назад. Представительный мужчина на черном «Ниссан Патрол» несколько раз приезжал под видом владельца Silver Star Cabin и был настолько убедителен, что охранники не догадались спросить у него подтверждающие документы, сообщает 47news. В свой последний визит, 3 октября, мнимый хозяин будто бы окончательно усыпил бдительность привратников, оплатив стоянку на месяц вперед. Затем сказал, что на время вывезет катер, чтобы подготовить его для продажи. Худому мужчине в очках даже помогли присоединить прицеп к внедорожнику, после чего тот благополучно убыл.





Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).