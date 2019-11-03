«Лада» устроила две аварии и отправила в больницу пешеходов. Водителя за рулём не было

В Омске «Лада» подвела водителя и продемонстрировала свою версию восстания машин. Неуправляемый автомобиль подбил сначала соседа по парковке, а потом наехал на женщину с ребёнком.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин, пешеходов, но без водителей произошло около шести вечера 2 ноября на улице Ярослава Гашека. Пустой ВАЗ 21099 пришёл в движение в момент автозапуска двигателя.

Автомобиль въехал в припаркованную «Тойоту Короллу», но не остановился. Женщина и трёхлетняя девочка, которые попались на его пути, увернуться не смогли. Обеих госпитализировали, тяжесть их травм в ведомстве не уточняют.



