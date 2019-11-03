Беглов заплатил автоворам, чтобы найти свой внедорожник

Тёзка губернатора Петербурга пошёл на сделку с преступниками, чтобы найти свой внедорожник. Правда, после встречи предприниматель всё же связался с полицией.

По данным «Фонтанки», мужчина позвонил правоохранителям вечером 1 ноября. Он рассказал, что во дворе дома в Ломоносове нашёл свой люксовый внедорожник, который был угнан в конце октября.

Петербуржец объяснил, как разыскал машину. 30 октября ему позвонил неизвестный и предложил за 50 тысяч рублей рассказать, где прячет машину. Тогда мужчина подумал, что его обманывают мошенники, и не стал ничего предпринимать. Когда 1 ноября ему вновь позвонили, он был уже решительнее.

Вместе с друзьями Беглов поехал в указанное место, где нашёл автомобиль, встретился со звонившими и передал деньги. После сделки владелец машины сразу же позвонил полицейским.



